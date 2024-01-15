بوتين يبحث هاتفيا مع مودي الوضع الدولي بما في ذلك أوكرانيا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الوضع في أوكرانيا والعديد من المواضيع الأخرى.

وذكر الكرملين في بيان عقب المحادثة الهاتفية "تم التطرق إلى عدد من المواضيع الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا". ونوه الطرفان بنجاحات التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعاون في الشرق الأقصى الروسي.

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كما تمنى بوتين ومودي لبعضهما البعض النجاح في الانتخابات المقبلة، الرئاسية في روسيا والبرلمانية في الهند.

وحول "بريكس"، أشار مودي إلى أن بلاده تعتزم المساهمة بكافة الطرق الممكنة في تنفيذ أهداف وغايات رئاسة روسيا الاتحادية في "بريكس".

كما شدد الطرفان على الاستعداد لتنسيق النهج بشكل وثيق في إطار "بريكس".

يشار إلى أن الرئيس بوتين قال في الأول من الشهر الحاري إن روسيا تخطط خلال رئاستها لمجموعة "بريكس" عام 2024 لتعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية: السياسة والاقتصاد والثقافة.

وأضاف في كلمة بمناسبة استلام روسيا لرئاسة مجموعة بريكس في هذا العام: "ستواصل روسيا جهودها لتعزيز التعاون داخل بريكس في ثلاثة مجالات رئيسية: السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والاتصالات الثقافية والإنسانية".

هذا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء مودي لزيارة روسيا. وذلك خلال محادثة في الكرملين مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار في 2 يناير الجاري.

المصدر: تاس