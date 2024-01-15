سيفاستيانوف: بابا الفاتيكان يسعى لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

يدرس البابا فرنسيس إمكانية إجراء مفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان لضبط مواقف الطرفين، حسبما أفاد رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف.

وقال سيفاستيانوف، الذي يحافظ على التواصل مع البابا، في تصريح للوكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين: "الآن يقوم البابا بإعداد قمة مصغرة في مقره حول مفاوضات السلام، أي أنه يعمل بالتعاون مع الدبلوميسيين الروس والأوكرانيين (في الفاتيكان) على وضع فكرة لدعوة مندوبين من البلدين إلى الفاتيكان لإقامة مفاوضات ضبط المواقف المتبادلة".

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وأشار سيفاستيانوف إلى أن البابا يجري حاليا مشاورات حول هذا الموضوع.

يذكر أن موسكو أكدت مرارا استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا، لكنها تعتبر ذلك مستحيلا في ظل مواقف كييف الحالية وشروطها التعجيزية، ناهيك عن فرضها حظرا تشريعيا على أي تفاوض مع روسيا.

المصدر: "نوفوستي"