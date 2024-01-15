شويغو يناقش مع نظيره الإيراني التعاون العسكري وتكثيف جهود بناء عالم متعدد الأقطاب

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني القضايا الحيوية للتعاون العسكري والعسكري-التقني، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف قضايا الأمن الإقليمي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الوزير شويغو أجرى اليوم الاثنين محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني أشتياني.

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وأكد شويغو خلال المحادثات أن موسكو وطهران تعملان باستمرار على تكثيف الجهود المشتركة من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب متساو بصورة حقيقية.

يشار إلى أن الوزير شويغو كان قد زار العاصمة الإيرانية طهران في سبتمبر العام الماضي ودعا خلالها للمزيد من التعاون مع إيران لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من أعمال التعاون المشترك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر ضغط العقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، في حين أن التفاعل الروسي الإيراني يصل إلى مستوى جديد".

كما لفت شويغو إلى الثقة التي تطورت بين قيادتي روسيا وإيران.

وأكد أن "الديناميكية العالية للاجتماعات تؤكد رغبة الطرفين بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الدفاع والتعاون العسكري".

المصدر: وكالات