وثائق تثبت ضلوع "شهود يهوه" في تمويل القوات الأوكرانية

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم العثور في مدينة ماريوبول على وثائق تثبت تورط منظمة "شهود يهوه" المحظورة في روسيا، في تمويل المسلحين الأوكرانيين.

وقال مصدر في مديرية جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية دونيتسك الشعبية للصحفيين: "خلال تفتيش أحد المواقع، تم اكتشاف وضبط أكثر من 20 ألف نسخة من المؤلفات المتطرفة، بالإضافة إلى وثائق رسمية تحتوي على معلومات حول تورط التنظيم المذكور أعلاه في تمويل القوات المسلحة الأوكرانية".

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وأشار المصدر إلى أنه تم اكتشاف مكان حفظ هذه الأوراق والوثائق، نتيجة عمليات مشتركة نفذها عناصر المخابرات وهيئات مكافحة التجسس العسكرية والحرس الوطني الروسي.

ونوه المصدر، بأنه يتم في الوقت الراهن تنفيذ مجموعة متكاملة من إجراءات التحقيق والبحث الميداني، بهدف تحديد المتورطين في تمويل النازيين الجدد الأوكرانيين.

ويذكر أن "شهود يهوه"، هي منظمة دينية دولية أسسها المبشر تشارلز راسل في سبعينيات القرن التاسع عشر في مدينة بيتسبورغ الأمريكية. ورغم أن "شهود يهوه" تستخدم في نشاطها المصطلحات المسيحية، فإنها تنكر غالبية العقائد المسيحية، منها خلق العالم وخلود النفس وعقيدة الثالوث المقدس. ويصنف باحثون في مجال الأديان هذه المنظمة كحركة من "الحركات الدينية الجديدة".

في 20 أبريل 2017، صدر قرار عن المحكمة العليا في روسيا الاتحادية، منع نشاط جميع فروع "شهود يهوه" على الأراضي الروسية، بعد أن تم اعتبارها بمثابة منظمة متطرفة.

المصدر: نوفوستي