ثوران بركان جنوب غرب العاصمة الآيسلندية (فيديو)

ثار بركان يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غرب آيسلندا في ساعة مبكرة الأحد قرب موقع ثوران بركاني في ديسمبر الماضي، وفق مكتب الأرصاد الآيسلندي.

ومع تصاعد النشاط الزلزالي ليل السبت الأحد أجلت السلطات أهالي غريندافيك قرابة الساعة الثالثة فجر الأحد، حسبما ذكرت هيئة البث الآيسلندية العامة "آر يو في".

وكتب مكتب الأرصاد الجوية: "لقد ظهر صدع على جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال جريندافيك".

وأظهرت الصور انبعاثات من الحمم البرتقالية المتوهجة تنطلق في سماء الشتاء المظلمة.

‼️🚨 New eruption in #Iceland



I’ve just woken up to the news and a million messages in my inbox. Thank you.



For speed, here’s video of what’s happening now. I’lll post again when I’ve caught up on all the news.



Let me know what you’ve heard…. pic.twitter.com/MQAPu8GiBk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 14, 2024

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وهذا هو الثوران البركاني الخامس في آيسلندا خلال عامين، وقد حدث الانفجار السابق في 18 ديسمبر في نفس المنطقة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

وتم إخلاء قرية غريندافيك، وهي قرية صغيرة لصيادي الأسماك يبلغ عدد سكانها حوالي 4000 نسمة، كإجراء احترازي في 11 نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، سمح للسكان بالعودة لفترات قصيرة، قبل صدور أمر بالإخلاء الليلة الماضية.

وآيسلندا هي موطن لـ 33 منظومة بركانية نشطة، وهو أعلى رقم في أوروبا.

المصدر: أ ف ب