ثوران بركان بالقرب من عاصمة آيسلندا (فيديو)

ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب آيسلندا، بعد أسابيع من النشاط الزلزالي الذي دمر المنازل والطرق وأدى إلى إخلاء قرية لصيد الأسماك.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي (IMO) في بيان، إن الثوران بدأ بعد الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، ويقع على بعد حوالي 3 كيلومترات شمال غريندافيك. وبدأت سلسلة من الزلازل تهز المنطقة قبل حوالي ساعة من ثوران البركان.

وتم إرسال مروحية تابعة لخفر السواحل للتأكد من الموقع الدقيق للثوران وحجمه، عندما صدر بيان IMO.

Video from helicopter above fissure just broadcast in live news programme #Iceland#volcanopic.twitter.com/3SrH2mN3JK — Duncan (@shaksper) December 18, 2023

واضطر سكان غريندافيك البالغ عددهم 4000 نسمة إلى الفرار من منازلهم الشهر الماضي، حيث حذرت السلطات من أن الصهارة تحت الأرض تقترب من السطح ويمكن أن تنفجر.

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ويقع البركان أيضا بالقرب من أحد أفضل مناطق الجذب السياحي في آيسلندا، وهو منتجع Blue Lagoon للطاقة الحرارية الأرضية، والذي أغلق منذ 9 نوفمبر بسبب النشاط الزلزالي الشديد.

وتقع غريندافيك على بعد حوالي 35 ميلا جنوب غرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، حيث يقال إن الثوران كان مرئيا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه يظهر منظرا للبركان من طائرة تستعد للإقلاع من مطار كيفلافيك، غرب ريكيافيك.

وأدى ثوران بركان Eyjafjallajokull عام 2010 في جنوب آيسلندا إلى إطلاق سحب ضخمة من الرماد البركاني في الغلاف الجوي، ما تسبب في أكبر اضطراب لرحلات الخطوط الجوية الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: RT