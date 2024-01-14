سيئول: كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا غير محدد"

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا اليوم الأحد بحسب بيان جيش كوريا الجنوبية بعد أيام على تدريبات بيونغ يانغ بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية التي يسودها توتر مع جارتها الجنوبية.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيئول في بيان إن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضا ببحر اليابان.

وفي السياق ذاته، أبلغت اليابان عن احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، ودعت سفن خفر السواحل اليابانية السفن في المنطقة إلى عدم الاقتراب منها وإبلاغ السلطات على الفور في حال اكتشاف حطام صاروخي.

كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية محلية، أن الصاروخ الذي تم إطلاقه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

المصدر: أ ف ب + تاس