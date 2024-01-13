نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشيد بموقف روسيا تجاه الأوضاع في غزة

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي بموقف روسيا من الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت السفارة الروسية في ليبيا في بيان: "التقى سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي. وبحثا بشكل معمق قضايا العملية السياسية الليبية والمصالحة الوطنية".

وأضافت: "أعرب عبد الله اللافي عن تقديره الكبير لموقف روسيا من الوضع في قطاع غزة".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس أن على مجلس الأمن الدولي أن يعود بأسرع ما يمكن إلى بحث المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم واسع النطاق لحركة "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT