الدفاع الروسية تعلن ضرب مواقع أوكرانية لإنتاج الذخائر والبارود والمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت صباح اليوم السبت مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني تنتج ذخائر مدفعية والبارود وطائرات مسيرة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "نفذت القوات المسلحة الروسية هذا الصباح ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من البحر والجو، بما في ذلك نظام كينجال للصواريخ فرط الصوتية، وطائرات بدون طيار لمنشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، تنتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود وطائرات بدون طيار.

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وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها، وتمت إصابة جميع المواقع المستهدفة.

وأظهرت بيانات الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر نحو 835 جنديا على مختلف المحاور خلال آخر يوم.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، وخسر العدو هناك نحو 35 عسكريا، كما تم تدمير مستودع قرب مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف

صد هجومين على محور كراسني ليمان ومقتل أكثر من 280 عسكريا أوكرانيا

شملت خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك نحو 320 عسكريا و4 دبابات ومعدات أخرى

خسر العدو على محور جنوب دونيتسك أكثر من 110 عسكريين، وعلى محور زابوروجيه نحو 50 عسكريا، فيما قتل على محور خيرسون نحو 40 عسكريا

إصابة 107 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 131 منطقة

إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية و8 قذائف من أنظمة HIMARS

المصدر: وزارة الدفاع الروسية