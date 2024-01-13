المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يتقدم في الانتخابات الرئاسية

أظهرت المعطيات بعد مرور 30 دقيقة على بدء فرز الأصوات، أن لاي تشينغ -تي من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان، يتقدم بشكل أولي في انتخابات رئيس إدارة الجزيرة.

وتبث قناة Sanli TV التلفزيونية المحلية، عملية فرز الأصوات مباشرة من مراكز الاقتراع.

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ووفقا لها، يتقدم لاي تشينغ -تي بشكل مبدئي بنسبة 34.2%، يليه كي وين زي مرشح حزب الشعب التايواني الذي يدعو إلى الحوار مع بكين والولايات المتحدة، بنسبة 28.9%، ثم مرشح حزب المعارضة التايواني الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات مع بكين في المركز الثالث بنسبة 28.4%.

ولم تحدد القناة التلفزيونية، ما هي نسبة الاستمارات الانتخابية التي تم فرزها بالفعل أو متى سيتم الانتهاء من عملية الفرز.

ويشار إلى أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت موسكو). وفي هذا العام، سيتمكن من المشاركة في التصويت 19.5 مليون من سكان تايوان البالغ عددهم 23.4 مليون نسمة، أي كل من تجاوز عمره سن العشرين. وبعد إغلاق المراكز أبوابها مباشرة، بدأ العد اليدوي لأوراق الاقتراع. وخلال الانتخابات لا يتم توفير التصويت الإلكتروني أو الغيابي أو المبكر.

ويتم انتخاب رئيس إدارة الجزيرة، بالاقتراع العام، ويفوزالمرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، ولا توجد جولة ثانية. ومن المفترض أن تكون نتيجة الانتخابات واضحة بحلول مساء السبت. ومن المقرر أن يتم تنصيب الفائز في الانتخابات في يوم 20 مايو 2024.

المصدر: نوفوستي