وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو إلى الحفاظ على القدرات لضرب قيادة كوريا الشمالية

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك يوم الجمعة إلى الحفاظ على القدرات العملياتية للقضاء على قيادة كوريا الشمالية في حالة الطوارئ من أجل ردع تهديداتها النووية.

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أدلى شين بهذه التصريحات خلال زيارته إلى وكالة تطوير الدفاع في "دايجون"، جنوب سيئول، بعد أيام من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه لا ينوي تجنب الحرب مع الجنوب.

ونقلت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن شين قوله: "من أجل ردع التهديدات النووية لكوريا الشمالية، يجب أن نكون مجهزين بقدرات لعمليات العقاب والانتقام الشاملين (KMPR) في جميع الأوقات".

وتشير عمليات العقاب والانتقام الشاملين إلى خطة عملياتية لاستئصال القيادة الكورية الشمالية عند نشوب صراع كبير. وتعد إحدى ركائز هيكل الردع ثلاثي المحاور في البلاد والذي يتضمن منصة الضربة الاستباقية "سلسلة القتل" و"نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري "(KAMD)".

وتفقد "شين" أنظمة الأسلحة التي يجري تطويرها لنظام الردع ثلاثي المحاور، مثل صاروخ جو-أرض بعيد المدى ونظام الدفاع الصاروخي منخفض الارتفاع، وكذلك الأصول المتقدمة بدون عنصر بشري، بما في ذلك الطائرات المسيرة الشبح والقاتلة.

وهدد الزعيم الكوري الشمالي بتدمير الجنوب إذا حاول استخدام القوة ضد الشمال، وذلك أثناء تفقده مصانع الذخيرة الكبرى في وقت سابق هذا الأسبوع.

المصدر: "يونهاب"