محكمة استئناف دنماركية تؤيد أحكام السجن بحق انفصاليين إيرانيين أدينوا بالإرهاب

أيدت محكمة استئناف دنماركية، الجمعة، أحكاما صادرة بحق ثلاثة أعضاء في جماعة انفصالية إيرانية أدينوا بالترويج للإرهاب ضد إيران وجمع معلومات لصالح جهاز استخبارات سعودي، لم يكشف عنه.

أدين الثلاثة وحكم عليهم في محكمة ابتدائية عام 2022 بالسجن 6 و7 و8 سنوات على الترتيب.

ومن المقرر أن يتم ترحيلهم من الدنمارك إلى الأبد، حسبما قضت المحكمة العليا في كوبنهاغن.

ولم تكشف محكمة الاستئناف عن أسماء الأشخاص الثلاثة.

ومن المخطط أن يقضوا فترة حكمهم في السجون الدنماركية، ولم يتضح متى سيتم ترحيلهم.

وتم القبض على المدانين الثلاثة في فبراير 2020 في بلدة رينجستيد الواقعة على بعد 60 كلم إلى جنوب غرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأدينوا لاحقا بالترويج للإرهاب لدورهم في هجوم مميت استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز (الأحواز) الواقعة جنوب غربي إيران في سبتمبر 2018.

إقرأ المزيد

وخلصت المحكمة يوم الثلاثاء إلى أن المحكومين ينتمون إلى "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وكانوا يجمعون معلومات عن أفراد ومنظمات في الدنمارك وخارجها، وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، ويمررونها إلى الاستخبارات السعودية.

وقالت المحكمة إن أحد المدانين يحمل الجنسية الدنماركية وسيتم سحبها منه.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت المحكمة أحكام الإدانة الصادرة في فبراير 2022 بحقهم. مؤكدة إدانتهم بتمويل الإرهاب من خلال الحصول على 15 مليون كرونة (2.2 مليون دولار) ومحاولة الحصول على 15 مليون كرونة أخرى على الأقل من السعودية لصالح الجماعة الانفصالية.

واتهمت إيران الجماعة الانفصالية بشن هجوم الأهواز الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

المصدر: AP