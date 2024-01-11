بريدنيستروفيه تنتظر من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقييم رسوم جمركية فرضتها مولدوفا

قال فاديم كراسنوسيلسكي رئيس جمهورية بريدنيستروفيه، إن بلاده تنتظر إجراءات سياسية ودبلوماسية محددة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم رسوم مولدوفا الجمركية الجديدة.

وفي وقت سابق، أفادت دائرة الجمارك في مولدوفا بأن سلطات هذه الجمهورية، ألغت المزايا المقدمة لشركات بريدنيستروفيه عند دفع الضرائب الجمركية. دخلت التغييرات المقابلة في قانون الضرائب في مولدوفا حيز التنفيذ في الأول من يناير.

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وأضاف فاديم كراسنوسيلسكي: "بسبب النهج السلبي لمولدوفا المجاورة، تتزايد التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. لا شك في أن المساهمة في تطبيع الوضع هي المسؤولية المباشرة لمهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونحن نعول على أنشطة أكثر نشاطا لهذا الوسيط. يجب أن تسود الأساليب العقلانية".

وأشار كراسنوسيلسكي إلى أن الجانب المولدوفي لم يقدم إجابات حتى الآن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة.

ووفقا له، لا يوجد رد فعل واضح من المشاركين الآخرين في صيغة التفاوض "5+2".

وتابع رئيس الجمهورية غير المعترف بها القول: "نتوقع من الممثلين الدوليين في عملية التفاوض اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية ملموسة تهدف إلى استعادة العدالة وضمان مبادئ عملية التفاوض، وقبل كل شيء، حماية حقوق ومصالح سكان جمهورية بريدنيستروفيه ".

وتشمل المفاوضات بشأن تسوية الوضع في بريدنيستروفيه، هذه الجمهورية غير المعترف بها دوليا وكذلك مولدوفا كطرفين في الصراع، وروسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كوسطاء، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمراقبين. وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات في براتيسلافا يومي 9 و10 أكتوبر 2019.

سعت بريدنيستروفيه، التي يشكل الروس والأوكرانيون 60% من سكانها، إلى الانفصال عن مولدوفا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، خوفا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا في أعقاب النزعة القومية. في عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدافية لحل المشكلة بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه فعليا منطقة خارجة عن سيطرة تشيسيناو.

المصدر: نوفوستي