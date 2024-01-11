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مجلس النواب الأمريكي يصدر توصية بإدانة نجل بايدن بتهمة "ازدراء الكونغرس"

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مجلس النواب الأمريكي يصدر توصية بإدانة نجل بايدن بتهمة
Gettyimages.ru
هانتر بايدن خلال دخوله إلى جلسة لجنة الرقابة في مجلس النواب
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وافقت لجنتان في مجلس النواب الأمريكي يقودهما جمهوريون، على قرار يتضمن توصية بإدانة، هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بتهمة "ازدراء الكونغرس" بعد تخلفه عن حضور استدعاء.

وتضمنت قرارات من لجنتي الرقابة والسلطة القضائية لتوصية بإدانة هانتر بايدن بـ"الازدراء"، بعد أن تم استدعاؤه للشهادة ضمن تحقيق تقوده اللجنتان في قضية عزل بايدن، إلا أنه تخلف عن الحضور، وذلك بعد ساعات من زيارته بشكل مفاجئ للكابيتول هيل.

وأثار دخول هانتر، لاجتماع لجنة الرقابة مشهدا مضطربا داخل الغرفة وخارجها، حيث ناقش المشرعون ما يجب فعله.

وتوجهت النائبة الجمهورية، نانسي ميس، لهنتر بايدن قائلة: "أنت مثال لامتياز الرجل الأبيض.. لقد دخلت إلى (اجتماع) لجنة الرقابة. وبصقت في وجوهنا متجاهلا أمر استدعاء من الكونغرس للشهادة. من ماذا أنت خائف؟ ألست رجلا".

وحسب شبكة CNN  فإن هانتر جلس في الاجتماع لنحو 10 دقائق قبل مغادرته.

يذكر أن هذا التصويت لا يعتبر إدانة لهانتر بايدن من مجلس النواب، وما إذا سيتم تحويله لمكتب المدعي العام، إذ لا يزال القرار يحتاج إلى عرضه على كامل المجلس للتصويت عليه.

ويزعم الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب أن بايدن وعائلته استفادوا بشكل غير لائق من القرارات التي شارك فيها، الرئيس بايدن، في أثناء عمله نائبا للرئيس في الفترة من 2009 إلى 2017. ويركز تحقيقهم بشكل وثيق على المعاملات التجارية لهانتر بايدن.

المصدر: CNN

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