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محكمة أمريكية تجيز أول عملية إعدام في البلاد باستخدام غاز النيتروجين

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محكمة أمريكية تجيز أول عملية إعدام في البلاد باستخدام غاز النيتروجين
Reuters depositphotos
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أجاز قاض في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، لولاية ألاباما إعدام سجين بغاز النيتروجين في حكم من المقرر تنفيذه خلال وقت لاحق من يناير الجاري.

وسيمهد هذا الحكم الطريق لما سيكون أول عملية إعدام في البلاد بموجب طريقة جديدة ينتقدها محامو السجين باعتبارها قاسية وتجريبية.

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هذا ورفض القاضي الجزئي لمنطقة وسط ألاباما روبرت أوستن هوفاكر طلب السجين في ألاباما كينيث يوجين سميث بإصدار أمر قضائي لوقف إعدامه المقرر في 25 يناير بغاز النيتروجين.

وقال محامو سميث إن الولاية تحاول جعله "مادة اختبار" لطريقة إعدام لم تتم تجربتها، ومن المتوقع أن يستأنفوا على قرار القاضي.

ومن الممكن أن تصل هذه المسألة حول إمكانية تنفيذ حكم الإعدام بغاز النيتروجين إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة للفصل فيها.

المصدر: أ ب

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