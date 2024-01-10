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السيناتور شومر: "تحول دراماتيكي" لصالح روسيا سيحدث في حال توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

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السيناتور شومر:
AP J. Scott Applewhite
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر
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أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أنه في حال توقف مساعدات الولايات المتحدة لكييف، سيحدث "تحول دراماتيكي" في الوضع بأوكرانيا لصالح روسيا خلال شهر واحد.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن السيناتور قوله: "إذا لم يوافق مجلس الشيوخ على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، فإن الحرب التي تميل كفتها بالفعل لجهة روسيا، قد تكون على بعد شهر واحد من تحول دراماتيكي لصالح روسيا".

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وكان قد صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2023 تجاوزت 215 ألف شخص.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن لم يعد لديها الأموال الكافية لمواصلة دعم أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة تتطلب موافقة الكونغرس.

يذكر أن البيت الأبيض يعتزم تمرير تشريع في الكونغرس، يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها.

ويشترط الجمهوريون على البيت الأبيض اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الحدود مع المكسيك ومحاربة الهجرة غير الشرعية، لموافقتهم على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص الموارد لتمويل البرامج الحكومية الأخرى.

وفي غياب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض على التمويل، قد يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا.

المصدر:RT

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