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أردوغان: الأزمة الأوكرانية حفزت بداية سباق تسلح

أخبار العالم

أردوغان: الأزمة الأوكرانية حفزت بداية سباق تسلح
Legion-Media
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدة دول دخلت في سباق تسلح بعد اندلاع الصراع الأوكراني.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة: "لقد شهد العالم تغييرات بعد اندلاع الصراع. في هذه الحقبة الجديدة هناك اهمية متزايدة تحتلها الجغرافيا السياسية".

وأضاف، "في إطار التغييرات الجارية نشهد أيضًا تغييرات جذرية في المفاهيم الأمنية. فعلى سبيل المثال، الدول التي كانت تنظر قبل 5 - 10 سنوات للإنفاق الدفاعي باعتباره إهدارا وعبئا على موازنة الدولة، بدأنا نلحظ انخراطها في سباق تسلح خلال العام او العامين الماضيين".

ولم يحدد أردوغان الدول التي كان يشير إليها.

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ووفقا للرئيس، تركيا واحدة من الدول التي أدركت المخاطر في وقت مبكر، وبدأت بالاستثمار في إمكاناتها الدفاعية.

وأضاف، إنجازاتنا في الصناعات الدفاعية، التي تعتبر الطائرات المسيرة واحدة من مكوناتها، تحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2023، حطمنا رقما قياسيا في تاريخ تركيا، حيث بلغت قيمة صادراتنا الدفاعية 5.5 مليار دولار".

وأيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي قانونا للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار.

المصدر: تاس

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