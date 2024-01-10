طائرة بوتين تحط على بعد 100 كم من أراضي الولايات المتحدة حاليا (صور وفيديوهات)

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى دائرة تشوكوتكا الفدرالية في الشرق الأقصى الروسي في أول زيارة له لهذه المنطقة المتجمدة شمالي البلاد، للاطلاع على سير تطوير المنطقة وبنيتها التحتية.

وجال بوتين في شوارع إحدى مدن المنطقة مع الوفد المرافق له، كما زار هنغارا ضخما لإنبات أشكال متنوعة من الخضار في ظل الظروف المناخية القاسية في المنطقة، التي تتزود بالأغذية بواطة الطائرات.

وفي تعليق له عن انطباعه الأول لدى وصوله قال بوتين: عندما تنطلق من المطار وتسير في شوارع هذه المدينة، حيث الصقيع القارس، يتكون لديك انطباع جيد عن أسلوب الحياة في هذه المنطقة".

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وكان الرئيس الروسي قد أبدى رغبته عام 2017 في زيارة تشوكوتكا التي لم يزرها من قبل.

وتمتاز تشوكوتكا بمناخ متجمد حيث تنخفض الحرارة وسطيا إلى أدنى من 30 تحت الصفر، فيما تزخر المنطقة بثرواتها السمكية والحيوانية والنباتية، كما تعد إحدى أغنى مناطق روسيا والعالم بمكامن النفط والغاز والمعادن، كما تحاذي ألاسكا في الولايات المتحدة.

وتبعد المنطقة نحو 100 كم عن أقرب نقطة من (ألاسكا) المنطقة الحدودية مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT