بوتين يحقق إحدى أمنياته اليوم (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى عاصمة منطقة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا في أول زيارة له لهذه المنطقة.

ووصل الرئيس الروسي والوفد المرافق له إلى مدينة أنادير عاصمة تشاكوتكا في أول رحلة رئاسية له في عام 2024 وأول رحلة له بالمطلق إلى هذه المنطقة.

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وكان الرئيس الروسي قد أبدى رغبته بإحدى المقابلات السابقة عام 2017 في زيارة عاصمة تشوكوتكا، والتي تعد المنطقة الروسية التي لم يسبق له أن زارها من قبل.

وتمتاز تشوكوتكا، بمناخ بارد، حيث تنخفض درجات الطقس الباردة إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر.

المصدر: RT، تاس