شاهدة في "قضية إبستين" تؤكد أن ترامب لم يشارك في اعتداءات جنسية ضد قاصرين

قالت الناشطة الحقوقية فيرجينيا جيفري التي كانت ضحية لتصرفات الملياردير جيفري إبستين إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكن شاهدا على اعتداءات جنسية ضد قاصرين ولم يشارك فيها.

وأفادت وسائل إعلامية أمريكية أن تسريب جزء من وثائق قضية إبستين كشف هذه المعطيات.

ووفقا للوثائق، في عام 2016، سُئلت جيفري أثناء الإدلاء بشهادتها عما إذا كانت تعتقد أن ترامب متورط في أعمال مزعومة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال في منزل الممول.

وأوضحت جيفري التي كانت ضحية فضائح حقيقية لجيفري إبستين، أن ترامب لم يكن شاهدا كما أنه لم يشارك في مثل هذه الأعمال.

وبحسب التسريبات فإن فيرجينيا جيفري عندما سُئلت أثناء التحقيق عن الرئيس السابق بيل كلينتون، كانت إجابتها بالإيجاب.

المصدر: وكالات