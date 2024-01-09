أبو عبيدة: دمر مجاهدونا 42 آلية عسكرية وقتلوا 22 جنديا إسرائيليا خلال الأسبوع الماضي

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة اليوم الثلاثاء، تمكن مقاتلي "القسام" من تدمير 42 آلية عسكرية كليا أو جزئيا وقتل 22 جنديا إسرائيليا خلال الأسبوع الماضي.

وقال أبو عبيدة في منشور على قناته في "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 22 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص".

وأضاف الناطق باسم "كتائب القسام": "تم نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي درون".

وتابع أبو عبيدة: "ودك مقاتلونا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوقت سابق من اليوم.

المصدر: RT