كاميرون يعرب عن قلقه من احتمال انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالقلق من أن إسرائيل ارتكبت في غزة أعمالاً قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية جاء ذلك في رد كاميرون على سؤال رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني أليسيا كيرنز.

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حيث أوضحت الصحيفة أن كاميرون رفض الإجابة صراحة عن سؤال النائبة كيرنز بشأن ما إذا كان قد اطلع على أي وثائق من وزارة الخارجية تفيد بأن "إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة".

ولكن وزير الخارجية البريطاني أقر بأنه اطلع على أمور تتعلق بالنزاع في غزة، وأنها كانت "مقلقة للغاية"، موضحا أنه "ليس من عمله إصدار حكم قانوني" بهذا الخصوص.

مضيفا: "هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل اتخذت إجراءات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي لأن هذا المكان بالتحديد تعرض للقصف..؟ نعم.. بالطبع".

ودعا كاميرون في وقت سابق، إلى "بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، معتبرا أن على إسرائيل "أن تسمح بدخول مزيد من الإمدادات للحد من المخاطر".

المصدر: رويترز+ الأناضول