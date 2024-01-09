من أصول يهودية عربية.. ماكرون يوجه "رسالة حارة" لرئيس حكومته الجديد

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال، في أعقاب تعيينه رئيسا للوزراء اليوم الثلاثاء.

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وقال ماكرون في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": "عزيزي غابرييل أتال.. أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتكم والتزامكم بتنفيذ مشروع إعادة التسلح والتجديد الذي أعلنته".

وأضاف: "وفاء لروح عام 2017: التفوق والجرأة. في خدمة الأمة والفرنسيين".

وعين الرئيس الفرنسي غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاما، رئيسا للوزراء، ليصبح بذلك أصغر رئيس حكومة في فرنسا وأول مثلي الجنس علنا، بعد أن قبل أمس الاثنين، استقالة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، البالغة من العمر 62 عاما.

من هو رئيس الحكومة الفرنسية الجديد؟

ولد غابرييل نيسيم أتال سنة 1989 في مدينة كلامار لعائلة ثرية. كان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.

ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.

عندما كان شابا، كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان ومنذ 2017، دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024

المصدر: RT