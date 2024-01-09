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سقوط مسيّرة أطلقت من لبنان داخل مقر قيادة عسكري إسرائيلي (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحريق اندلع في قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي رفعت حظر النشر بسقوط طائرة مسيّرة داخل مقر قيادة الجبهة الشمالية، أطلقت من لبنان.

وأعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء استهداف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي أحدهما مقر قيادة المنطقة الشمالية في مدينة باستخدام المسيرات الهجومية الانقضاضية.  

وفي بيان آخر أعلن أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".

المصدر: RT

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