"حزب الله" يرد ميدانيا على اغتيال العاروري والطويل

أعلن "حزب الله"" اليوم الثلاثاء، استهداف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي أحدهما مقر قيادة المنطقة الشمالية في مدينة باستخدام المسيرات الهجومية الانقضاضية.

وقال حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الثلاثاء موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر أعلن أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله انفجرت في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد".

وحسب موقع Ynet فإنه في أعقاب القصف من لبنان، سقط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة بين يفتاح والطريق السريع 90، وسقط صاروخ مضاد للدبابات في منطقة مفتوحة في منطقة راموت نفتالي، كما تم اعتراض عدد من الصواريخ بالإضافة إلى طائرات بدون طيار في منطقة المالكية.

Three members of Hezbollah were killed in an Israeli UAV attack on a vehicle in southern Lebanon, according to reports on Tuesday morning. The terror group also stated they sent an attack drone to target an IDF base near Safed.



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المصدر: RT