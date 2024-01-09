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السلطة الفلسطينية ترجح زيارة عباس إلى موسكو الشهر المقبل

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السلطة الفلسطينية ترجح زيارة عباس إلى موسكو الشهر المقبل
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صرح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الرئيس الفلسطيني سيزور روسيا في فبراير المقبل.

وقال الهباش بحديث لوكالة "نوفوستي": "لم يتم تحديد موعد محدد بعد، ولكن على الأغلب ستتم الزيارة في فبراير حيث تم الاتفاق على الشهر، ولكن لم يتم تحديد اليوم".

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ولفت الهباش إلى أنه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني سيتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو ورام الله، والوضع السياسي في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار دور روسيا الرئيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن زيارة محمود عباس إلى روسيا كانت مقررة في 15 نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها بناء على طلب الجانب الفلسطيني.

المصدر: نوفوستي

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