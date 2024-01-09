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اندلاع حريق في قاعدة عسكرية إسرائيلية (فيديو)

الشرطة الإسرائيلية تمنع عائلات الرهائن من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم (فيديو)

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الشرطة الإسرائيلية تمنع عائلات الرهائن من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم (فيديو)
Gettyimages.ru
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منعت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من أقارب الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة، في إطار حملة احتجاج على فشل تل أبيب في تحريرهم.

وقالت العائلات إنها تعتزم منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، احتجاجا على الفشل في تأمين إطلاق سراح الرهائن الـ 136 رغم أنهم ليسوا جميعهم على قيد الحياة، وعدم إمكانية الوصول إليهم وتقديم المساعدة لهم.

وقد منعت الشرطة العائلات من الوصول إلى المعبر لأن المنطقة تم تحديدها على أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت قريبة إحدى الرهائن: "لقد حان الوقت لوقف هذه النكتة. سيعودون في 136 نعشا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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