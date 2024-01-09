الشرطة الإسرائيلية تمنع عائلات الرهائن من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم (فيديو)

منعت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من أقارب الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة، في إطار حملة احتجاج على فشل تل أبيب في تحريرهم.

وقالت العائلات إنها تعتزم منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، احتجاجا على الفشل في تأمين إطلاق سراح الرهائن الـ 136 رغم أنهم ليسوا جميعهم على قيد الحياة، وعدم إمكانية الوصول إليهم وتقديم المساعدة لهم.

המשטרה מונעת ממשפחות החטופים להיכנס למעבר כרם שלום בטענה שזה שטח צבאי סגור. איילה, כלתו של החטוף יורם מצגר בן ה-80: "כמה זמן הוא עוד ישרוד? הממוצע באושוויץ היה 3-4 חודשים"



צילום: אופיר דיין pic.twitter.com/pKpY5cBgPj — החדשות - N12 (@N12News) January 9, 2024

وقد منعت الشرطة العائلات من الوصول إلى المعبر لأن المنطقة تم تحديدها على أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت قريبة إحدى الرهائن: "لقد حان الوقت لوقف هذه النكتة. سيعودون في 136 نعشا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"