البابا فرنسيس يدعو إلى حظر عالمي لـ"تأجير الأرحام"

دعا البابا فرنسيس إلى فرض حظر عالمي على تأجير الأرحام، واصفا هذه الممارسة بأنها "مؤسفة".

وفي خطاب ألقاه في مدينة الفاتيكان يوم أمس الاثنين، قال البابا: "إنني أعتبر ممارسة ما يسمى بالأمومة البديلة، التي تمثل انتهاكا خطيرا لكرامة المرأة والطفل، تقوم على استغلال حالات احتياجات الأم المادية، أمرا مؤسفا".

وشدد على أن "الطفل هو هدية وليس أساسا لعقد تجاري"، معربا عن أمله بأن "يبذل المجتمع الدولي جهودا "لحظر هذه الممارسة عالميا".

وأضاف: "في كل لحظة من وجودها، يجب الحفاظ على الحياة البشرية والدفاع عنها".

ولطالما عارضت الكنيسة الكاثوليكية تأجير الأرحام والتخصيب في المختبر لأنها، على حد قولها، تبطل شخصية الحمل وتتخلص من بعض الأجنة، وهو ما تعتبره معادلا للإجهاض.

وتأجير الأرحام غير قانوني في إيطاليا والعديد من البلدان الأخرى، مثلا في المملكة المتحدة، تأجير الأرحام قانوني ولكنه مقيد، وتأجير الأرحام التجاري محظور، كما تختلف قوانين تأجير الأرحام من ولاية إلى أخرى في الولايات المتحدة.

المصدر: CNN