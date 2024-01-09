أنقرة تكشف عن إحدى أولويات سياستها الخارجية للعام الجديد

صرح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن جهود الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية مدرجة على جدول سياسة أنقرة الخارجية للعام 2024.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن أنقرة ستقترح على الجانبين الروسي والأوكراني استئناف مفاوضات إسطنبول.

وتابع المتحدث: "تسوية النزاع في أوكرانيا أولوية في سياسات تركيا الخارجية، وأعلنت أنقرة ذلك مرارا على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعرب عن استعداده لتقديم أي وساطة وتنظيم اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وأشار إلى أن أردوغان أبلغ زيلينسكي خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة باستعداد أنقرة للوساطة واستضافة مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت باستمرار ومنذ بداية الأزمة استعدادها للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا على المستوى التشريعي يمنع المفاوضات.

وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي شروط ممهدة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، وأن الأولوية بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل العسكرية.

المصدر: نوفوستي