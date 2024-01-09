الولايات المتحدة.. 11 مصابا جراء انفجار في فندق وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن وقوع انفجار في فندق بمدينة فورت وورث بولاية تكساس يوم الاثنين، أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتناثر حطام المبنى وسط الطريق.

وبحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء في المدينة كريغ تروجاسيك، أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا في الانفجار الذي وقع في فندق ساندمان سيغنيتشر فورت وورث داون تاون، الواقع بالقرب من قاعة ومركز المؤتمرات بالمدينة.

وتظهر صورة من WFAA التابعة لشبكة "سي إن إن" حطاما متناثرا في الشارع خارج المبنى، ويبدو أن أجزاء من واجهة المبنى قد تدمرت في الانفجار.

وقال رين تيليس كبير مسؤولي الاتصالات في فورت وورث: "وقع انفجار في وسط المدينة وشوهد عمود من الدخان يرتفع لمسافات طويلة.. أعلى من المباني الشاهقة".

وقالت إدارة شرطة فورت وورث في منشور على منصة "إكس": "نحن نعمل حاليا على حادث كبير، يرجى تجنب منطقة وسط المدينة"، وأضافت "المسؤولون الإعلاميون موجودون في مكان الحادث. سنشارك المزيد من التفاصيل بمجرد أن نتمكن من تأكيد المزيد من المعلومات".

وأفاد أحد الشهود عن رؤية أشخاص يخرجون من الفندق بوجوه دامية ورؤية أشخاص على نقالات طبية بعد الانفجار، حسبما ذكرت صحيفة فورت وورث ستار على "تلغرام"، وقال شهود للصحيفة إن أفراد عائلاتهم كانوا في الفندق وأصيبوا.

وقالت باربرا جاكوبس (58 عاما) للصحيفة إنها عادة ما تمر بجوار المبنى في طريق عودتها إلى منزلها إلى مبنى سكني قريب ولكن "هناك شيء منعها من القيام بذلك اليوم".

وأضافت: "عندما سمعت دوي الانفجار كنت في منتصف الشارع، رأيته بشكل مباشر، يا إلهي كان هذا أكثر شيء مخيف رأيته على الإطلاق".

المصدر: RT