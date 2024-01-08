"ديلي ميل": جيفري إبستين سجل أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها، أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأمريكي سابقا بيل كلينتون.

يأتي هذا بعد الاطلاع على وثائق المحكمة وتضمنت شهادة سارة رانسوم، التي تدعي أنها كانت ضحية الاعتداء الجنسي على إبستين (إبشتاين).

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الوثائق التي سمحت المحكمة بنشرها للعلن، قام الملياردير الأمريكي جيفري إبستين بتسجيل أشرطة جنسية سرية للأمير البريطاني أندرو، ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وكما تزعم الوثائق التي تم نشرها على نطاق واسع على الانترنت، اتهم إبستين دونالد ترامب بممارسة الجنس مع "العديد من الفتيات".

ونشرت يوم السبت الماضي، الدفعة الثالثة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.

وتتضمن الدفعة الجديدة أكثر من 1300 صفحة، وتأتي بعد مئات الصفحات من الوثائق التي تم الكشف عنها يومي الأربعاء والخميس، مع توقع المزيد.

وظهرت في المحاضر، أسماء شخصيات شهيرة ومعروفة عالميا سياسيا وفنيا، وتفاصيل مثيرة في الوثائق المرفوعة عنها السرية.

المصدر: RT