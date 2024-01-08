زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل الفلبين

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفلبين.

وضرب الزلزال على عمق 70 كلم وعلى بعد نحو مئة كلم إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلا أنه لم يطلق تحذيرا من وقوع تسونامي وفق النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد البحري، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي ديسمبر الماضي، أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من جزيرة لوبانغ جنوب غربي العاصمة مانيلا.

وفي 2 ديسمبر الجاري لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون جراء زلزال قوي بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر وقع في ولاية سوريغاو الجنوبية في الفلبين.

المصدر: RT