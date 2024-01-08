لحظة قتل جنود إسرائيليين لثلاثة شبان فلسطينيين في طولكرم (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة عملية قتل جنود إسرائيليين لثلاثة شبان فلسطينيين بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، مساء يوم الاثنين.

وقد سقط عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، منطقة اكتابا بطولكرم، ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الاسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن 3 قتلى على الأقل تم نقلهم إلى مستشفى طولكرم الحدودي سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

هذا وقد تصاعدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، جنين وطولكرم ونابلس وأريحا والقدس، التي يتعرض سكانها إلى هجمات المستوطنين واقتحامات يومية تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT + وفا