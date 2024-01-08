بوريل يبحث مع دول الاتحاد الأوروبي تشكيل "مهمة أوروبية خاصة في البحر الأحمر"

أفادت مصادر رسمية بأن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يعتزم بدء مشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حول تشكيل "مهمة أوروبية خاصة في البحر الأحمر".

وقال الممثل الرسمي للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو: "يعتزم جوزيب بوريل اقتراح مهمة أوروبية خاصة في البحر الأحمر.. أي مهام، كمدنية وعسكرية على حد سواء، وسيتم اقتراحها من قبل هيئة العمل الخارجي الأوروبية، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية وستبدأ المشاورات بشأن هذا الاقتراح هذا الأسبوع، والقرار متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

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وفي الوقت نفسه، أكد ستانو أن مثل هذه المهمة لن يتم إنشاؤها على أساس مهمة أتالانتا (عملية أتلانتا هي عملية عسكرية حالية تقوم بها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع ومُكافحة أعمال القرصنة).

وكان بوريل قد أعلن نهاية ديسمبر الماضي أن دول الاتحاد ستشارك في عمليه "حارس الازدهار" ضد الحوثيين بالبحر الأحمر بعد مهاجمة السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل بواسطة عملية Atalanta".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار".

ولفت حينها إلى أن المهمة الرئيسية لتلك العملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة.

المصدر: نوفوستي