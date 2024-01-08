الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعملياته في قطاع غزة وعثوره على وسائل قتالية

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مشاهد لعملياته الجوية والبرية المستمرة في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار.

وأظهرت المشاهد الجديدة جنودا ودبابات يطلقون النار في أحياء مدمرة بالكامل، وقصفا جويا للمنازل في القطاع وما خلفه ذلك من دمار.

كما نشر الجيش مقطع فيديو قال إنه لعثور قواته على سيارة كانت تضم عدد من الأسلحة والمعدات القتالية، وفي مشهد أخر قال إن قواته قامت بتصفية مجموعة من مقاتلي حركة "حماس" في مدينة خان يونس.

ووثق مقطع آخر بحسب الجيش استهداف الطائرات الإسرائيلية لمستودعي يحو قذائف صاروخية طويلة المدى تابه "لحماس" وفي المغازي في وسط قطاع غزة.

المصدر: RT