"معاريف" الإسرائيلية تزعم احتراق سفن للحرس الثوري ولا تأكيدات في إيران بشأن الواقعة (فيديو)

زعمت تقارير إسرائيلية أن حريقا اندلع في جزيرة قشم جنوب إيران وأدى لاحتراق 16 سفينة تابعة للحرس الثوري، لكن الفيديو المتداول لا يؤكد مكان أو زمان الواقعة أو أنها حصلت في إيران.

كما لم يصدر أي إعلان من إيران بشأن أية حوادث متعلقة بالحرس الثوري. كما لم يرد في وسائل إعلام إيرانية أية معلومات بشأن ذلك.

وزعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه تم الإبلاغ مساء أمس الأحد عن انفجار غامض في القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، وأدى إلى تضرر 16 سفينة تقل عسكريين متجهين للحوثيين في اليمن.

ويظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة سفن مشتعلة، ودخان كثيف يتصاعد من المكان.

🔴فوری

آتش‌سوزی مرموز بندر سلخ در جزیره قشم

۱۶ شناور سپاه پاسداران، از جمله یک کشتی جاسوسی سپاه که به عملیات حوثی‌ها کمک می‌کرد، خسارت قابل توجهی متحمل شدند.

این آتش‌سوزی پس از یک انفجار مرموز در ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۶ دی اتفاق افتاده است.#IRGCterrorists#IraniansStandWithIsraelpic.twitter.com/yRBG6MfrFo — شب‌نامه (@shabnamehe) January 7, 2024

وكتب موقع balatarin الإيراني: "ذكرت عدة قنوات إسرائيلية أنه وفقا لتقارير غير مؤكدة، لحقت أضرار جسيمة بـ16 سفينة تابعة لجماعة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك سفينة تجسس كانت تساعد في عمليات الحوثيين".

Removed the initial report for clarification purposes.



On Saturday, a mysterious fire/blast occurred at a fishing dock in Iran reportedly utilized for transferring weapons from the IRGC to the Houthis,

Via Channel 14. pic.twitter.com/lWxUrTgRDi — Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2024

المصدر: RT +"معاريف"