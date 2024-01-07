قائد دبابة روسية يدمر وحده دبابتين أوكرانيتين في مواجهة مباشرة

أشادت وزارة الدفاع الروسية بشجاعة قائد دبابة هو الرقيب أول فلاديمير زايكا، الذي دمر دبابة أوكرانية وأعطب أخرى في مواجهة مباشرة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان: "في الليل حاول العدو اختراق مواقع في قطاع الدفاع العائد لطاقم دبابة الرقيب أول زايكا، الذي توجه على الفور إلى المواقع، وأثناء التحرك إلى مواقع الاشتباك، قامت دبابتان أوكرانيتان بإطلاق النار بشكل مباشر على تحصينات القوات الروسية".

وأضاف البيان: "خرج الرقيب أول زايكا بشكل حاسم لمبارزة دبابة ضد دبابتين للعدو، واقترب طاقم فلاديمير من الدبابات الأوكرانية من الجهة اليمنى ودمر إحداهما بالطلقة الأولى. وبدأت الدبابة الثانية في التراجع وأطلقت النار على دبابة الرقيب أول، وبطلقة جيدة التصويب، ألحق الضابط زايكا أضرارا بمركبة العدو".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن تصرفات الرقيب أول زايكا، بالإضافة إلى احترافيته وتماسك طاقمه، مكنت من صد هجوم القوات الأوكرانية وأجبرتها على التراجع.

وتحدثت وزارة الدفاع أيضا عن العريف فلاديسلاف ناديجكين، الذي نفذ مهمة قتالية للدفاع عن مواقع القوات الروسية في أحد الاتجاهات التكتيكية.

وقالت الوزارة: "أثناء خدمته في مركز مراقبة فصيله، اكتشف فلاديسلاف مركبة جوية مسيرة للعدو تقترب، وقام العريف ناديجكين على الفور بإبلاغ القائد عن مسيرات للعدو تم اكتشافها في السماء، وبعد ذلك استخدم معدات الحرب الإلكترونية للتصدي لها".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تمت السيطرة على المسيّرات المعادية وسقطت وانفجرت على بعد 10 أمتار من مواقع العسكريين الروس.

المصدر: RT