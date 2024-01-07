ماكرون يستذكر ضحايا هجمات "شارلي إيبدو" و"هايبر كاشير" ويؤكد "وحدة الفرنسيين"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد مستذكرا الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إيبدو"، ومتجر "هايبر كاشير"، إن "منفذي الهجمات حاولوا تدمير المجتمع لكن الفرنسيين متحدون دائما".

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضحايا الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إيبدو"، ومتجر "هايبر كاشير" في عام 2015، مشيرا إلى أن الشعب لا يزال يحافظ على وحدته.

وكتب ماكرون في صفحته على منصة "إكس": "في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2015، أصبحت فرنسا هدفا للإرهاب، ومن خلال مهاجمة شارلي إيبدو وهايبر كاشير وضباط الشرطة، حاول الإرهابيون تدمير حرياتنا وتقسيمنا".

Entre le 7 et le 9 janvier 2015, la France a été la cible du terrorisme islamiste.



En attaquant Charlie Hebdo, un Hyper Casher et des policiers, les assassins voulaient détruire nos libertés et nous diviser.



Toujours unis, nous pensons aux 17 victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2024

وأوضح ماكرون أن "الشعب الفرنسي لا يزال وسوف يظل متحدا ليكرم ذكرى القتلى في هذه الهجمات".

كما قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على موقع "إكس": "إن الذين سقطوا أثناء هذه الهجمات قُتلوا لأنهم يجسدون حرية التعبير، أو لأنهم كانوا يؤدون واجبهم، أو لأنهم يهود".

9 ans après.



Nous pensons aux victimes de Charlie Hebdo, de l’Hyper Cacher, aux policiers assassinés par le terrorisme islamiste.



Tués parce qu’ils incarnaient la liberté d’expression, qu’ils accomplissaient leur devoir ou parce qu’ils étaient juifs.



Nous n’oublions pas. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) January 7, 2024

وبعد مرور تسع سنوات على الهجمات، أقيمت مراسم التكريم دون كلام يوم الأحد، بحضور خاص للرئيس السابق فرانسوا هولاند وعمدة باريس آن هيدالغو.

AFP

إقرأ المزيد

المصدر: RT