فرنسا.. الحكم بالسجن مدى الحياة على رضا بولات المتهم بهجمات باريس عام 2015

أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن مدى الحياة على، علي رضا بولات، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية صحيفة شارلي إبدو وسوبر ماركت "هايبر كاشر" في فرنسا عام 2015.

ووفقا لإذاعة "فرانس إنفو"، فقد أصدرت هيئة المحلفين الخاصة في باريس عام 2020 حكما بالسجن لمدة 30 عاما بحق بولات، قوبل بالرفض من قبل هيئة الادعاء التي تقدمت بطلب استئناف للحكم، فقررت المحكمة على إثره إدانته بتهم القتل والإرهاب وحكمت عليه غيابيا بالسجن 30 عاما.

وإضافة إلى علي بولات، أصدرت المحكمة في العام ذاته أحكاما غيابية بالسجن 30 عاما ضد جميع المتهمين في هجوم باريس عام 2015، وهم محمد بيلوسين والمحتمل أنه توفي في سوريا، وحياة بومدين.

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وقد شهدت باريس عام 2015 هجمات مسلحة دامية استهدفت صحيفة شارلي إبدو، إثر نشرها رسومات كاريكاتورية ساخرة للنبي محمد "ص"، نفذها الأخوين سعيد وشريف كواشي، قتل خلالها 17 شخصا، بينهم رسامي الكاريكاتير الفرنسيين المشهورين، شارب، وجان كابو، وجورج وولينسكي.

لاحقا، أقدم أميدي كوليبالي وهو أحد شركاء الأخوين كواشي، بقتل ضابط شرطة في مدينة مونتروج قرب باريس، ثم اقتحم متجر كوشر إيبيري كاشر في جنوب شرق العاصمة الفرنسية وأطلق النار على زواره.

ويذكر أن وحدات مكافحة الإرهاب الفرنسية، قتلت الأخوين كواشي وشريكهما كوليبالي بعد مطاردات وتبادل لإطلاق النار.

المصدر: تاس