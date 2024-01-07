مخابرات إسرائيل الأمنية تزعم ضلوع إيران في مساعدة "حماس" على بناء الأسلحة الدقيقة والاستراتيجية بغزة

زعمت المخابرات الأمنية الإسرائيلية ضلوع إيران في مساعدة حركة "حماس" في غزة على بناء الأسلحة الدقيقة والاستراتيجية.

وأفادت قناة "I24" الإسرائيلية بأن الفريق القتالي التابع للواء "ناحال" العامل ضمن الفرقة 162، واصل عملياته خلال الأسابيع القليلة الماضية في منطقة الدرج والتفاح بشمال قطاع غزة"، لافتة إلى أنه "خلال نشاطاتهم، وبتوجيه استخباراتي من شعبة المخابرات، عثر مقاتلو الفريق القتالي مع القوات الخاصة على ممر استراتيجي لمنظمة "حماس" يؤدي إلى نفق طوله 100 متر يحتوي على موقع لإنتاج الأسلحة".

وزعمت أنه "في إطار الجهود الاستخباراتية التي تركزت حول مواقع الإنتاج والمكونات الدقيقة، تم العثور على عناصر تثبت أن مسلحي "حماس" تعلموا بتوجيه إيراني كيفية تشغيل وبناء المكونات الدقيقة والأسلحة الاستراتيجية واكتسبوا معرفة تكنولوجية في هذا المجال".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية أكملت تفكيك "الهيكل العسكري" لحركة "حماس" في شمال غزة، وزعم مقتل حوالي 8000 مسلح في تلك المنطقة.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: I24" + RT"