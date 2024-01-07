استطلاع: نصف الفرنسيين الشباب يجهلون سنة اندلاع الثورة الفرنسية

أشار استطلاع للرأي أعدته صحيفة Tribune إلى أن نصف الفرنسيين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، يجهلون أن الثورة الفرنسية اندلعت عام 1789.

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وقالت الصحيفة نقلا عن نتائج الاستطلاع للرأي العام الذي أجراته شركة OpinionWay للأبحاث: "لا يمكن إلا لكل شخص ثان شمله الاستطلاع أن يقول، على سبيل المثال، إن الثورة الفرنسية بدأت عام 1789: فأجابت 46% بشكل خاطئ عن هذا السؤال ولم يجيبوا على الإطلاق".

كما لا يعرف 60% من الشباب الفرنسيين أن انهيار جدار برلين وقع عام 1989، في حين لا يعرف 77% منهم متى تم إلغاء حكم الإعدام في فرنسا (عام 1981).

أما الحرب العالمية الثانية فإنه بالرغم من أن 85% من الشباب يعلنون أنهم يعرفون عن غرف الغاز المستخدمة لإبادة يهود أوروبا، غير أنه يمكن لأقل من واحد من كل اثنين قول الشيء نفسه عن موضوع الحل النهائي الذي نفذه الرايخ الثالث".

كما أظهرت نتائج البحث أن الشباب لا يفهم دور نظام فيشي فيزعم 43% من المشاركين أن فرنسا لعبت دورا نشطا في إرسال اليهود إلى معسكرات الموت، بينما يعتقد 41% أن ذلك تم تنفيذه فقط بسبب إجبارهم من قبل النازيين.

وأردفت الصحيفة: "هناك مثال آخر: 3 من كل 10 شباب يقضون 8 ساعات يوميا على هواتفهم يعبرون عن شكوكهم في حقيقة الإبادة الجماعية اليهودية".

وتدل نتائج الاستطلاع أيضا على أن شبكات التواصل الاجتماعي تمثل مصدرا رئيسيا للمعلومات بالنسبة لـ 45% من المشاركين، في حين يمثل التلفزيون مصدرا بالنسبة لـ 22%. وتعد المنشورات المطبوعة والإلكترونية مصدرا رئيسيا للمعلومات بالنسبة لـ 8% فقط من المشاركين.

وأكد 45% من الشباب أن السلطات تحمي اليهود أكثر من المسلمين، بينما يعتقد 28% أن السياسة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية "تبرر التصريحات المعادية للسامية".

وفي الوقت نفسه عبر 41% من الفرنسيين عن اعتقادهم أن مبدأ العلمانية يستخدم بالدرجة الأولى للتمييز ضد المسلمين في فرنسا.

لكن نحو 50% من المشاركين في الاستطلاع يرون أنه من الضروري حماية الحق في انتقاد المسلمين (52%) وانتقاد الكاثوليك (52%) وانتقاد اليهود (50%)، وذلك باسم حرية التعبير.

المصدر: نوفوستي