بافاريا تطالب بتزويد كييف بصواريخ "توروس" "لردع روسيا"

دعا رئيس وزراء بافاريا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني المعارض ماركوس سودر إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" "لردع روسيا ومنعها من الانتصار".

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وحسب موقع T-Online وقبل بدء اجتماع نواب الحزب في بافاريا، قال سويدر إن "تسليم "توروس" سيمكّن كييف من صد الهجمات الروسية المستمرة بالطائرات بدون طيار والصواريخ".

وأضاف أن هذه "الفرصة الوحيدة لأوكرانيا لاستعادة شجاعتها وعدم السماح للروس بالانتصار".

وقال سودر إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يواجهان "مشكلة أمنية حقيقية" حيث تراجعت الولايات المتحدة عن معالجة الأزمات الدولية في المستقبل.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن الضغوط وخاصة من داخل الائتلاف الحاكم في البلاد تتزايد على المستشار أولاف شولتس لتزويد كييف بصواريخ "توروس".

المصدر: نوفوستي