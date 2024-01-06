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إحصائيات: روسيا تستهلك أكثر من 20% من مندرين العالم

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إحصائيات: روسيا تستهلك أكثر من 20% من مندرين العالم
Sputnik
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احتلت روسيا المركز الأول عالميا باستهلاك المندرين عام 2023 حيث استوردت أكثر من 20% من صادرات العالم منه بواقع 406 آلاف طن، تاركة المركز الثاني للولايات المتحدة.

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وبلغت حصة استهلاك روسيا من إجمالي صادرات المندرين في العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 21% من 1.8 مليون طن.

واحتلت المرتبة الثانية باستهلاك المندرين الولايات المتحدة التي استوردت 13% من الصادرات العالمية بواقع 242 ألف طن، تليها بريطانيا 8% و153 ألف طن، وفرنسا 7% و138 ألف طن، وألمانيا 7% و107 آلاف طن.

وبقيمة واردات المندرين، تصدرت روسيا بواقع 421 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ396 مليونا.

المصدر: نوفوستي

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