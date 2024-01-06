كيشيدا يشكر كيم على تعازيه في ضحايا الزلزال

أعلن سكرتير الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي أن رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا شكر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا.

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وقال هاياشي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، رسالة من كيم جونغ أون إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تتضمن التعازي لأسر الضحايا والمتضررين والتمنيات بالشفاء السريع والعودة إلى الحياة المستقرة".

وأضاف: "فيما يتعلق بالزلزال الذي ضرب منطقة شبه جزيرة نوتو، نتلقى كلمات التعازي من مختلف بلدان العالم، والحكومة ممتنة لذلك. ونود أن نعرب عن شكرنا لكيم جونغ أون على تعازيه".

ووجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس الجمعة برقية تعزية إلى كيشيدا على خلفية الزلزال الذي وقع في 1 يناير الجاري في محافظة إيشيكاوا اليابانية.

المصدر: نوفوستي