كيم جونغ أون يعزي كيشيدا في ضحايا الزلزال

عزّى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس الجمعة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية، بأن كيم جونغ أون أرسل تعازيه الحارة إلى كيشيدا في ضحايا أول زلزال يضرب اليابان خلال العام 2024 بتاريرخ الأول من يناير الجاري، وما تبعه من زلازل ارتدادية وموجات تسونامي.

وجاء في الرسالة: "تلقيت أنباء محزنة بوقوع زلزال شديد في اليابان مطلع العام الجاري، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى إلى جانب الأضرار المادية الكبيرة، وبهذا الصدد أعرب عن خالص مواساتي وتعازي لكم ولشخصكم ولأسر الضحايا".

وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وتعرض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الساعة 16,00 الاثنين والساعة 09,00 الثلاثاء، ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات. وشعر السكان بست هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء.

وكان وزير الدفاع مينورو كيهارا أعلن أن ألف جندي يستعدون للتوجه إلى المنطقة، بينما وضع 8500 غيرهم في حال تأهب. وأرسلت نحو عشرين طائرة عسكرية لتقييم الأضرار.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانيّة من احتمال حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، لكنها عادت لتخفض هذا التوقع إلى ثلاثة أمتار. وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن خطر حدوث تسونامي "خف إلى حدّ كبير".

وأظهرت صور بثها التلفزيون الياباني اندلاع حريق في واجيما تسبب بتضرر مبان عدة بسبب الزلزال.

وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.

المصدر: نوفوستي