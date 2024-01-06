راماسوامي يتعهد بانسحاب واشنطن من "الناتو" إن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي تعهد بانسحاب الولايات المتحدة من حلف "الناتو" إن فاز في الانتخابات الرئاسية، محذرا من "مواجهة شاملة مع روسيا".

ونقلت الصحيفة عن مصادرة مطلعة لم تكشفها أن راماسوامي يرى أن النزعة التوسعية لحلف "الناتو" بعد الحرب الباردة زادت بشكل غير مبرر، ما يزيد من خطر نشوب صراع كبير ومباشر مع روسيا.

ولفتت إلى مخاوف راماسوامي من فشل معظم حلفاء "الناتو" في الوفاء بالتزاماتهم بالإنفاق العسكري، وأن واشنطن ستعيد تقييم دعمها إذا لزم الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فوز راماسوامي أو أي سياسي آخر يشاركه نظرته كالرئيس السابق دونالد ترامب، فإن أيام الولايات للمتحدة في الحلف ستكون معدودة.

وأكدت أن فرص راماسوامي في أن يقرر مستقبل الولايات المتحدة في الحلف ضئيلة، حيث يحتل المركز الرابع بين المتنافسين الجمهوريين حسب استطلاعات الرأي ومن غير المرجح أن يفوز في الانتخابات التمهيدية.

وتشير الصحيفة إلى احتمال انضمامه إلى الإدارة التي يقودها الجمهوريون ولاسيما في حال فوز ترامب.

وكان راماسوامي قد قال في وقت سابق إنه على الولايات المتحدة أن تضمن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

المصدر: "بوليتيكو"