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مرشح للرئاسة الأمريكية: أوكرانيا ليست دولة ديمقراطية

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مرشح للرئاسة الأمريكية: أوكرانيا ليست دولة ديمقراطية
Gettyimages.ru
المرشح للرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي
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صرح المرشح للرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي بأن أوكرانيا لا تعد دولة ديمقراطية.

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وكتب راماسوامي في صفحته على منصة "X": "إن أوكرانيا ليست ديمقراطية حقيقية، وتتم فيها ملاحقة المسيحيين".

وأضاف أن "الأمور في أوكرانيا تسير بشكل سيئ حقا".

وستجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة في نوفمبر عام 2024. ويتنافس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري. وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أبريل الماضي نيته لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.

المصدر: نوفوستي

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