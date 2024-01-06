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روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لبحث إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

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روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لبحث إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
Globallookpress
آرشيف
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أفادت وكالة "تاس" بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في المنظمة قوله: "ورد طلب من روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن في 22 يناير الجاري وبحث إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا".

وطلبت الدول الغربيةعقد اجتماع لمجلس الأمن في 10 يناير الجاري حول إمدادات الأسلحة المزعومة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكثر من مرة إلى أن اتهامات الدول الغربية بالتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية باطلة ولا أساس لها من الصحة.

المصدر: تاس

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