إضراب موظفي المطارات في إيطاليا يهدد بإلغاء مئات الرحلات

دعت نقابات موظفي المطارات الإيطالية منتسبيها إلى الإضراب لمدة 24 ساعة يوم الاثنين المقبل، ما قد يؤدي إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.

ودعت النقابات التي تمثل عمال الأمتعة في المطارات في ميلانو إلى إضراب وطني للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بدءا من منتصف ليل 8 يناير حتى منتصف ليل 9 يناير. وسيشمل التوقف عن العمل العاملين في مطاري مالبينسا وليناتي في ميلانو.

ومن المتوقع حدوث تأخيرات إضافية في مطار روما فيوميتشينو وكذلك المطارات في البندقية وتريفيزو، حيث يخطط موظفو الأمن أيضا للتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الاثنين المقبل. وفي الوقت نفسه، سيتوقف الموظفون الأرضيون الذين يعملون في مطار فلورنسا، عن العمل في 8 يناير.

ووفقا للقانون الإيطالي، يجب الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، لذلك ستستمر بعض الرحلات الجوية في العمل بين الساعة 7:00 و10:00 ومن الساعة 18:00 إلى 21:00 كما هو مخطط لها.

المصدر: business travel news europe + travel gossip