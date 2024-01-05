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"صيفا أم شتاء؟".. ماسك يتحدث عن فكرة غزو روسيا

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Globallookpress
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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أكد الملياردر الأمريكي إيلون ماسك أن فكرة غزو روسيا كانت دائما سيئة بغضّ النظر عن موسم الاعتداء عليها إن كان صيفا، أم شتاء.

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وفي تعليقه على تغريدة في منصة "إكس" تسخر من غزو نابليون بونابرت لروسيا عام 1812 والذي انتهى بفرار جيشه، أرفق ماسك وجها مبتسما وكتب: "لا تفكر بغزو روسيا... هذه الفكرة سيئة منذ القدم".

وأضاف أن عام 2024 سيكون "أكثر جنونا" في العالم من السنوات الماضية.

المصدر: نوفوستي

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