"صيفا أم شتاء؟".. ماسك يتحدث عن فكرة غزو روسيا
Globallookpress
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أكد الملياردر الأمريكي إيلون ماسك أن فكرة غزو روسيا كانت دائما سيئة بغضّ النظر عن موسم الاعتداء عليها إن كان صيفا، أم شتاء.
وفي تعليقه على تغريدة في منصة "إكس" تسخر من غزو نابليون بونابرت لروسيا عام 1812 والذي انتهى بفرار جيشه، أرفق ماسك وجها مبتسما وكتب: "لا تفكر بغزو روسيا... هذه الفكرة سيئة منذ القدم".
وأضاف أن عام 2024 سيكون "أكثر جنونا" في العالم من السنوات الماضية.
😂— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2024
Just don’t invade Russia. It’s never a good idea.
المصدر: نوفوستي